Através de uma publicação nos seus canais oficiais, o Estoril Praia informou sobre a chegada de Vasco Seabra, que terá como objetivo inicial retirar os 'canarinhos' do atual 17.º e penúltimo lugar na I Liga e encaminhar a equipa rumo à manutenção no campeonato.

"Bem-vindo, Mister Vasco Seabra", pode ler-se no texto emitido pelo emblema da Linha de Cascais, que no seu site oficial incluiu as primeiras declarações do seu novo treinador.

O treinador de 40 anos, que estava sem clube desde que abandonou o Marítimo ainda na fase inicial da última temporada, declarou estar "muito feliz".

"É com alegria e sentido de responsabilidade que assumimos um clube com uma identidade que me diz muito. Garanto que vamos todos dar o melhor de cada um, para que o sucesso seja atingido coletivamente, com a dedicação e entusiasmo que o Mágico nos traz," prometeu ainda Vasco Seabra.

O técnico, que regressa ao emblema da Amoreira cerca de quatro anos após ter cumprido uma primeira passagem como líder da equipa de sub-23 dos 'canarinhos', aproveitou ainda para deixar "uma palavra aos adeptos".

"Contamos com o vosso apoio contínuo enquanto trabalhamos, para conseguir contribuir para a grandeza do clube", completou o recém-chegado treinador, que rubricou contrato válido até junho de 2024, que contempla ainda uma opção para renovação por mais um ano.

Na véspera, Álvaro Pacheco tinha sido afastado do cargo de treinador do Estoril Praia, que ocupava desde julho, após um empate em casa com o Vizela (2-2), pela I Liga de futebol, e ter registado o quarto encontro consecutivo sem vencer no campeonato, no qual o clube da Amoreira soma apenas uma vitória.

A estreia de Vasco Seabra está agendada para esta quarta-feira, com o Estoril Praia a visitar o Leixões, em Matosinhos, na primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Quatro dias depois, os 'canarinhos' terão nova deslocação, desta feita ao reduto do Vitória de Guimarães, na sétima jornada da I Liga.

Antes da passagem pelo Marítimo, que durou pouco mais de uma temporada, o técnico comandou, o Paços de Ferreira, o Boavista e o Moreirense, no principal escalão do futebol português.

