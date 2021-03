"Estamos a pedir autorização à Direção-Geral da Saúde [DGS] e ao Governo para receber cinco centenas de pessoas, por dia, no evento. Em vez das cerca de 4.500 pessoas dos anos anteriores, pedimos um nono da lotação habitual", revelou, em declarações à agência Lusa, João Zilhão.

Apesar de considerar ser possível "fazer um evento com 500 pessoas na máxima segurança e distanciamento, cumprindo todos os protocolos impostos pela DGS e ATP Tour", o diretor do Millenium Estoril Open avança que, este ano, "não haverá sessões noturnas" e estar a trabalhar com vista a um torneio à porta fechada.

"Ainda não recebemos resposta formal do Governo e da DGS. Vamos ver como toda esta situação que vivemos evolui nas próximas semanas. Mas, entretanto, o mais prudente, nesta fase, é trabalhar num cenário de evento sem público e julgo que só uma decisão do primeiro-ministro poderia reverter a situação", acrescentou.

Além de garantir "a realização do torneio e do cumprimento escrupuloso das regras impostas pela DGS e pelo ATP Tour", João Zilhão acredita que, "na pior das hipóteses, se as pessoas não forem ao evento, o evento vai a casa das pessoas através da televisão e dos meios digitais".

Quanto a eventuais jogadores já assegurados para a sexta edição do torneio no Clube de Ténis do Estoril e aos convites a atribuir, o diretor da prova diz que, "este ano, mais do que nunca, vão ser decisões de última hora."

"Os jogadores portugueses são sempre os primeiros a serem contemplados, mas vamos esperar pelo fecho das inscrições para ver quem entra no quadro principal. Depois, julgo que vamos ter pedidos muito fortes de jogadores que vão jogar Monte Carlo e Barcelona e temos de ter 'wild cards' em aberto para poder beneficiar o quadro com grandes nomes", explicou Zilhão.

SRYS // AMG

Lusa/Fim