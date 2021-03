Esta mudança acontece devido ao protocolo sanitário em vigor com a pandemia da covid-19 e face às restrições de entrada no Japão, o que iria trazer dificuldades acrescidas para as equipas e pilotos.

"Quero agradecer a todas as partes que tornaram esta troca possível nas datas entre o Estoril e Suzuka. Isto demonstra como a família do motociclismo é: não só se adapta aos obstáculos, como demonstra total solidariedade entre organizações", disse o presidente da FIM, o português Jorge Viegas.

Da parte da entidade promotora, François Ribeiro explicou ter sido proposto à organização das oito horas de Suzuka, competição agora adiada para 07 de novembro, a troca com o Estoril.

"A época de 2021 será excelente com a corrida de abertura em Le Mans e a grande final em Suzuka, para decidir o título", acrescentou.

O calendário do Mundial compreende cinco corridas: as 24 horas de Le Mans (17 e 18 de abril), as oito horas de Oschersleben, na Alemanha (23 de maio), as 12 horas do Estoril (17 de julho), as 24 horas Bol d'Or, em França (18 e 19 de setembro) e as oito horas de Suzuka (07 de novembro).

RPM // AJO

Lusa/Fim