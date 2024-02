Este ultrapassou 200 pontos e dominou Oeste no 73.ª All Star Game da NBA

A equipa da Conferência Este venceu no domingo a 73.ª edição do All Star Game da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao bater a da Conferência Oeste por 'incontáveis' 211-186, no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis.