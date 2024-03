A ausência de uma posição oficial do COI sobre o conflito na Palestina tem sido questionada, em especial por parte da Rússia, afastada, há quase dois anos, do desporto internacional devido à invasão da Ucrânia.

Numa conversa online com jornalistas, Bach foi questionado sobre se os israelitas poderiam ser impedidos de participar em Paris2024 e foi perentório: "Não, não há qualquer questão sobre isso".

A segurança dos israelitas em Paris2024 também foi abordada, com a equipa masculina de futebol a ter de disputar jogos fora de Paris, e as provas de ciclismo, a maratona e o triatlo a serem realizadas em espaço público, fora da 'bolha' de segurança.

"Desde o hediondo ataque à equipa de Israel [durante os Jogos Olímpicos Munique1972], têm sempre existido medidas especiais em relação aos israelitas. As autoridades sentem-se confortáveis que o mesmo vá acontecer também em Paris, Marselha ou onde quer que esteja a representação israelita", referiu.

Esta semana foi tornado público um documento em que os advogados do Comité Olímpico Russo comparavam as duas situações para pedir que a Rússia pudesse participar em Paris2024, no recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) à suspensão decretada pelo COI.

O Comité Olímpico Russo foi suspenso em outubro, depois de ter anexado federações desportivas de zonas ocupadas na Ucrânia, o que representa uma violação da Carta Olímpica.

Na audiência no TAS em janeiro, os advogados do COI criticaram esta comparação e defenderam que "não há provas de que [o Comité Olímpico de] Israel tenha reconhecido organizações desportivas da Palestina como seus membros".

"O governo russo está aparentemente a ignorar o facto de que nos forçaram a agir. É a invasão deles e, em particular, é a anexação deles de partes da Ucrânia. O que também é incrível é que esta agressividade vem do mesmo governo que esteve na base do escandaloso caso da manipulação do sistema antes e depois de [Jogos Olímpicos de Inverno] Sochi", referiu Bach.

Alguns atletas russos já foram autorizados a participar em Paris2024, sob bandeira neutra e cumprindo uma série de requisitos, como nunca terem apoiado a intervenção militar na Ucrânia.

Os Jogos Olímpicos Paris2024 disputam-se de 26 de julho a 11 de agosto.

