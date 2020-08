Esta quinta-feira a câmara de Esposende decidiu por unanimidade atribuir a mais alta distinção municipal ao piloto falecido no último Dakar.

A Medalha de Honra a Paulo Gonçalves será atribuída no dia 19 de agosto, no Dia do Município de onde era natural o “Speedy”.

A autarquia salienta a “determinação, o espírito de ajuda e de firmeza de caráter, o altruísmo e dedicação” do melhor piloto de sempre nas modalidades Offroad em Portugal.

O executivo reconheceu ainda a PG um “relevante contributo para o desenvolvimento desportivo e pelo que essa ação representa para o engrandecimento e prestígio do concelho de Esposende”.

Campeão do mundo de Rallies Cross Country em 2013, um pódio no Dakar e um total de 214 vitórias na sua carreira – entre Motocross, Supercross, Enduro, TT e Rally Raids – Paulo Gonçalves inscreveu a letras de ouro o seu nome na história do Motociclismo português.

—

(Foto: Hero Motosports)