"O Espanyol informa que Abelardo Fernandez foi demitido das suas responsabilidades como treinador da equipa principal masculina. O clube tomou esta decisão com base no rendimento desportivo da equipa principal e na vontade clara de se manter na Liga", escreve o clube em comunicado, na véspera da receção ao Real Madrid, segundo classificado do campeonato, a um ponto do Barcelona.

A equipa catalã revela ainda que os membros da equipa técnica de Abelardo, Tomas Hervas e Inaki Tejada, foram igualmente demitidos das suas funções.

Abelardo, que chegou ao comando técnico do Espanyol em dezembro de 2019, tendo registado cinco vitórias, cinco empates e sete derrotas, foi o terceiro treinador da equipa, depois de David Gallego (agosto-outubro de 2019) e de Pablo Machin (outubro-dezembro de 2019).

Na nota, o Espanyol acrescenta que será o diretor desportivo Francisco Joaqiun Pérez, conhecido por Rufete, que vai assumir interinamente o cargo até final da temporada.

