"Estou muito feliz e entusiasmada com o projeto. É um orgulho estar aqui e fazer parte deste clube com tanta história. Os clubes históricos exigem muita responsabilidade e, para mim, é um orgulho poder assumir essa responsabilidade", referiu a avançada, em declarações à BTV.

Falcón, de 26 anos, passou a última época no México, ao serviço do América, sendo que no currículo conta ainda com passagens por FC Barcelona, pelo qual conquistou a Liga dos Campeões em 2020/21, Atlético de Madrid e Levante.

A jogadora espanhola chega ao plantel comandado por Filipa Patão para substituir a canadiana Cloé Lacasse, que rumou ao Arsenal.

