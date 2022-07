"Os exames realizados hoje, 05 de julho de 2022, à internacional espanhola, no hospital King Edwards VII, de Londres, confirmam que a capitã da seleção espanhola feminina sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo", informou hoje a Real Federação Espanhola de Futebol, em comunicado.

A Espanha encontra-se em Inglaterra para participar na fase final do Euro2022, estando integrada no Grupo B, juntamente com a Alemanha, a Dinamarca e a Finlândia, contra a qual fará a sua estreia na competição, na próxima sexta-feira, em Milton Keynes, cidade a 70 quilómetros de Londres.

A lesão de Alexia Putellas representa um duro revés para a seleção espanhola, que é uma das candidatas ao título que começa a ser disputado na quarta-feira e termina em 31 de julho, com a participação de 16 seleções, entre elas a anfitriã, a Inglaterra, e a portuguesa, repescada à última hora na sequência do afastamento da Rússia da prova por causa da invasão da Ucrânia.

É a segunda vez que a Inglaterra é anfitriã da competição, depois de 2005, edição que a Alemanha conquistou, mas o atual detentor do título é a seleção dos Países Baixos, que venceu a última fase final, em 2017, em casa.

