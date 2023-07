O espanhol de 33 anos estreou-se a ganhar no Tour, impondo-se no final dos 167,2 quilómetros entre Vulcania e Issoire, à frente do alemão Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) e do australiano Ben O'Connor (AG2R Citroën), que também integraram a fuga do dia e foram, respetivamente, segundo e terceiro na tirada, com as mesmas 03:52.34 horas do vencedor.

Na quarta-feira, os homens rápidos terão nova oportunidade nos 179,8 quilómetros entre Clermont-Ferrand e Moulins, para os quais Vingegaard, que hoje chegou a 02.53 minutos de Bilbao, vai partir com 17 segundos de vantagem sobre o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo, e 02.40 minutos sobre o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe), que é terceiro na geral.

