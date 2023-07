O médio internacional pela seleção 'roja' em 110 ocasiões recorreu às redes sociais para anunciar que não voltará a pisar mais os relvados enquanto profissional de futebol, no qual teve como pontos altos a conquista de dois Europeus, em 2008 e 2012, e um Mundial, em 2010, pela Espanha.

"Com muita tristeza, chegou o momento de pendurar as chuteiras. Ganhei a 'Copa' do Mundo, dois Campeonatos Europeus, ganhei tudo em Inglaterra, em Espanha e quase todos os troféus europeus. Foi uma viagem impossível de esquecer", recordou Fàbregas.

Apesar de ter sido formado no FC Barcelona, foi ao serviço dos ingleses do Arsenal que se notabilizou, antes de rumar de novo à Catalunha, onde se manteve até regressar aos relvados britânicos, mas para jogar pelo Chelsea.

Numa fase descendente da carreira, seguiu-se o Mónaco, de França, e o Como, do segundo escalão de Itália, emblema que representou até hoje e que vai continuar a defender, embora em outras funções.

"Nem tudo é tristeza. Agora também começa um novo desafio e fico feliz em anunciar que vou começar a treinar a equipa B e a [equipa] primavera do Como 1907, um clube e um projeto que me entusiasmam muito", anunciou.

Além dos títulos alcançados com a seleção, destacam-se no currículo do veterano espanhol um Mundial de Clubes, uma Liga Europa, uma Liga espanhola, uma Liga inglesa e uma Supertaça europeia.

AJC // AMG

Lusa/Fim