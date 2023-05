A menos de duas semanas do início de Roland Garros, segundo Grand Slam do ano e para o qual é um dos favoritos à vitória, Alcaraz, 20 anos, que mesmo assim vai assumir a liderança do ranking na próxima semana, perdeu hoje pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7-4), em uma hora e 42 minutos de jogo.

Maroszan, 23 anos, que nunca tinha vencido qualquer encontro do circuito ATP antes do torneio romano, vai defrontar nos oitavos de final o croata Borna Coric, 16.º jogador do mundo.

