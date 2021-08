Na sua quarta presença no jogo para a atribuição do bronze olímpico, a Espanha confirmou os créditos e repetiu os triunfos de Pequim2008, Sidnei2000 e Atalanta1996, que a levam em Tóquio2020 pela quarta vez ao terceiro lugar do pódio.

Depois de um período de sucessivas igualdades no marcador, dos 6-6 aos 12-12, a Espanha abriu para uma vantagem de dois golos aos 14-12 que geriu e aumentou para três aos 17-14 e que lhe permitiu chegar ao intervalo a vencer por 19-16.

O Egito, seleção revelação do torneio que apadrinhou a estreia olímpica de Portugal com um triunfo por 37-31 na fase de grupos, reagiu no início da segunda parte e com um parcial de 5-2 anulou a desvantagem e empatou aos 21-21.

O encontro conheceu sucessivas igualdades até aos 28-28, altura em que, com cerca de três minutos para jogar, a Espanha abriu para uma vantagem de dois, aos 30-28, que geriu e lhe permitiu fechar aos 33-31, com um golo de Raul Entrerrios, que encerrou a carreira.

Aleix Gómez Abelló, colega do português Luís Frade no FC Barcelona, foi o principal marcador do encontro, com oito golos nos nove remates realizados, seguido de perto pelos egípcios Ahmed Elahmar e Mohamed Shebbi, ambos com sete.

A final do torneio de andebol será disputada ainda hoje entre a campeã olímpica e bicampeã mundial Dinamarca e a vice-campeã olímpica França, numa reedição da final do Rio2016.

