Álvaro Morata, aos 29 minutos, Fabián Ruiz, aos 32, e Dani Carvajal, aos 45+2, apontaram os tentos de 'La Roja', que persegue na Alemanha o seu quarto título europeu, depois dos conquistados em 1964, 2008 e 2012.

A formação comandada por Rodrigo de la Fuente isolou-se de forma provisória na liderança do Grupo B do Euro2024, com três pontos, num dia em que, no outro jogo do agrupamento, a Itália inicia a defesa do título frente à Albânia, em Dortmund.

PFO // PFO

Lusa/Fim