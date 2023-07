Espanha vence Alemanha e defronta a Itália nas 'meias' do Europeu de hóquei

A Espanha venceu hoje por 5-0 a Alemanha, no último jogo dos quartos de final do Europeu de hóquei em patins, na Catalunha, e vai disputar o acesso à final com a Itália, na sexta-feira.