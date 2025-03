"De que melhor maneira se pode dar visibilidade ao desporto feminino do que com a contribuição do líder mundial desportivo mais importante que existe, um Mundial de futebol. Estamos a trabalhar nisso", disse Louzán.

O presidente da RFEF falava durante a apresentação de um estudo sobre a igualdade na Universidade Rei Juan Carlos, em Madrid.

Os três países vão já organizar em conjunto o Mundial masculino de 2030, num torneio que vai ter ainda jogos no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, numa celebração do centenário do torneio, que se realizou pela primeira vez em território uruguaio, em 1930, com vitória da equipa da casa.

Portugal vai receber o segundo grande torneio, depois de ter acolhido o Euro2004, enquanto para Espanha este será o segundo Mundial, após a organização da edição de 1982, conquistada pela Itália.

