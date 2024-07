Espanha bate anfitriã Alemanha e está nas meias-finais do Euro2024

A Espanha qualificou-se hoje pela sexta vez para as meias-finais do Campeonato da Europa de futebol, ao vencer a anfitriã Alemanha por 2-1, no primeiro jogo dos 'quartos' do Euro2024, entre as duas tricampeãs europeias, disputado em Estugarda.