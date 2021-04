Vincic, de 41 anos, terá como assistentes os compatriotas Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, enquanto Matej Jug, também esloveno, desempenhará a função de quarto árbitro na partida com início às 20:00, no estádio Ramón Sánchez Pijzuán, em Sevilha, em Espanha. O responsável pelo sistema de videoárbitro (VAR) é o polaco Pawel Gil.

O esloveno já se cruzou com os campeões portugueses em duas ocasiões nas competições europeias: dirigiu o jogo com o Mónaco (vitória por 3-0), da fase de grupos da 'Champions' em 2017/2018, e o encontro com o Bayer Leverkusen (derrota por 2-1), da Liga Europa, na temporada 2019/2020.

Os dois encontros dos quartos de final da 'Champions' entre o FC Porto e o Chelsea, marcados para 07 e 13 de abril, vão disputar-se em Sevilha, devido às restrições às viagens impostas pelas autoridades britânicas, na sequência da pandemia de covid-19.

AO (PFO) // RPC

Lusa/Fim