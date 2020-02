Escuderia Castelo Branco recebe o prémio “Personalidade do Ano” 2019 da CDP A Escuderia Castelo Branco foi distinguida pela Confederação do Desporto de Portugal com o Prémio Mérito Desportivo 2019 “Personalidade do Ano”. A organização albiscastrense viu, deste modo, reconhecido o trabalho desenvolvido há mais de meio século na promoção da prática desportiva e de uma região, que é a Beira Interior. O presidente da Escuderia Castelo Branco, desporto AutoSport desporto/escuderia-castelo-branco-recebe-o-premio_5e35b24940d8a912bc5d1e4f





O presidente da Escuderia Castelo Branco, António Sequeira, sente-se orgulhoso pela distinção e diz que é o culminar da dedicação do clube ao trabalho desenvolvido:

“Recebermos uma distinção como esta é, para nós, um tremendo orgulho. Sermos reconhecidos pela Confederação do Desporto de Portugal e pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, que propôs a Escuderia Castelo Branco, é o culminar da organização, do empenho, da dedicação e do trabalho que todos os que estão ligados a este clube têm entregado à causa.”

“Sentimos uma enorme felicidade mas, também, uma grande responsabilidade para dar continuidade ao que tem sido feito na promoção da região através do desporto motorizado.”