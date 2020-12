As conhecidas escolas TT Dirt Ride Academy e Alentejo Off Road School entregaram na manhã desta segunda-feira importante ajuda alimentar à Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas. Uma ajuda possível graças à parceria encontrada junto da Meia Bota II e a Campicarn.

Estas duas entidades apoiaram a iniciativa com o fornecimento de cerca de 170 quilos de carne que foi devidamente embalada e acondicionada e posteriormente transportada para a CACR em Lisboa, onde Diogo Salema daDirt Ride Academye os irmãos Saúde (Pedro e Gonçalo) daAlentejo Off Road School, procederam à entrega das cerca de dez caixas que acondicionaram a referida carne de bovino à coordenadora da CACR, Dora Estora.

‘Foi com enorme satisfação que ajudámos esta instituição, ainda para mais sendo uma instituição com forte ligação às crianças.’ comentou Diogo Salema, um dos mentores desta iniciativa. ‘Durante todo o ano trabalhamos com muitas crianças num regito totalmente distinto, e hoje pudemos devolver às crianças um pouco daquilo que eles nos dão todos os dias, ainda para mais crianças que realmente necessitam de atenção especial e ajuda.’ Estou muito grato aos parceiros que estiveram connosco nesta acção e espero que possamos repetir a mesma em mais momentos.’ refeiu igualmente o ex-piloto agora ‘professor’ na sua escola junto ao Circuito do Estoril.

Os irmãos Saúde não esconderam igualmente a alegria e a satisfação pessoal de poder ajudar os meninos e meninas do CACR, em especial numa altura do ano tão especial como o Natal. ‘E mais ainda por estarmos num ano tão diferente e complicado para todos.’ referiu Pedro Saúde. ‘Infelizmente não pudemos estar junto das crianças por força das necessárias restrições mas sentimos todo o carinho e apoio por parte da equipa que nos recebeu e a quem agradecemos a recepção. Saímos de ‘coração cheio’ depois deste breves minutos junto de pessoas que lutam pelo bem estar dos mais necessitados.’ reforço Gonçalo Saúde.

Sobre a CACR

A Casa de Acolhimento para Crianças Refugiados (CACR) é uma resposta social que tem a finalidade de proceder ao acolhimento especializado de crianças e jovens menores de 18 anos, no processo de asilo, aquando da definição do seu projeto de vida, pelo tempo necessário e adequado ao seu desenvolvimento.

A construção da CACR foi financiada pela Swatch Tempus Internacional, S.A., pelo Ministério da Administração Interna/Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pela Câmara Municipal de Lisboa. Entrou em funcionamento a 13 de outubro de 2012.

A CACR tem capacidade para alojar 13 crianças entre os 13 e os 18 anos. A admissão das crianças refugiadas é condicionada à apresentação de um pedido de proteção junto das autoridades portuguesas. Também são acolhidas crianças ao abrigo dos programas de reinstalação (ver área de intervenção “Reinstalação de Refugiados”).

Em ambos os casos, trata-se de “Menores não acompanhados (MNA)”, isto é, que chegam ao território Português sem os progenitores ou pessoa adulta que por eles seja responsável. O acolhimento destas crianças rege-se pela Lei de Asilo (Lei 27/2008, de30 de junho, com as alterações introduzidas pela Lei 26/2014 de2 de Maio), pela Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei 147/99,1 de Setembro) e orientações do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

(Texto e foto: Hype Communications)