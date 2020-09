Escola Enduro Code foi notícia no Jornal da Noite da SIC

O projeto de Paulo Moreira "Melícia" foi reconhecido pela SIC que dedicou 5 minutos do Jornal da Noite de sábado para dar a conhecer a escola de Enduro e Trial "Enduro Code"!