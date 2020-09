Ivo Lopes assegurou este Domingo mais uma vez a primeira posição nas Open 1000, na 3ª prova do campeonato de Espanha de Superbike, e recuperou a liderança no campeonato depois do abandono na ronda anterior.

Foi a quarta vitória do ano para Ivo Lopes, no final de 18 voltas disputadas sob temperaturas muito elevadas no traçado de Valência, após ter sido segundo no dia anterior, atrás do britânico Chris Leesch, que se vem afigurando como o seu principal rival na classe Open 1000.

Na prova estive igualmente Pedro Nuno Romero, que acabou ambas as mangas na classe de Superbike em 10º na sua Yamaha Stratos R1, aliás o seu pior resultado até agora, mas se mantém na 9ª posição do Campeonato, liderado por Roman Ramos, com 40 pontos.

A próxima prova é já nos próximos dias 26 e 27, uma semana depois do Estoril 3 a 19 e 20 de Setembro.