No passado fim-de-semana Gonçalo Ribeiro e a sua equipa da Lousaestradas estiveram presentes no Circuito Ricardo Tormo em Valência, para participar naquela que foi a terceira ronda da temporada, resultando num 7º e num 11º lugares nas duas corridas disputadas.



O jovem, Campeão Nacional da classe em 2019, mostrou constante evolução e rodou a cerca de um segundo dos mais rápidos na sua BeOn 250.

Na primeira corrida Gonçalo Ribeiro conseguiu mesmo registar a terceira volta mais rápida, e com o grupo dos oito primeiros separado por menos de dois segundos duranet a corrida, viria a terminar no 7º lugar, comentando:

“No início da manhã de domingo senti-me muito bem com as mudanças feitas na moto e o ‘warm up’ provou que estávamos no caminho certo. A primeira corrida foi muito boa, rodei sempre no grupo dos oito pilotos mais rápidos, sempre com uma diferença de menos de dois segundos para o líder. No final arrisquei um pouco sem correr muitos riscos e cruzei a linha de meta na sétima posição, a 1s do vencedor!”

Infelizmente na segunda corrida, realizada no domingo, algumas alterações à BeOn 250 de Gonçalo não funcionaram e o piloto português acabaria por ser 11º à meta.

“Na segunda corrida (…) alterámos pequenos detalhes na configuração da moto, mas que infelizmente não surtiram o efeito desejado, acabando por penalizar a nossa corrida. Terminei na 11ª posição, mas com a perfeita noção onde melhorar. Agora é altura de preparar a quinta prova do CNV Moto a decorrer no próximo fim-de-semana no Estoril, onde estamos na luta pelo título de PreMoto3!”.