Contudo, já depois do fim do 'meeting', Crouser foi informado que tinha havido um erro na medição por laser e que a marca era afinal de 22,45 metros.

Os resultados do lançamento do peso acabaram por ser cancelados, com Crouser, de 29 anos, a não ver reconhecida a sua 29.ª vitória seguida, não conhecendo a derrota desde os Mundiais de Doha, em 2019, quando perdeu com o seu compatriota Joe Kovacs.

Crouser detém as melhores marcas de sempre, tanto ao ar livre (23,37 metros) como em pista coberta (22,82), tendo sido campeão olímpico em 2016, nos Jogos do Rio, e em 2021, nos Jogos de Tóquio.

NFO (LG) // NFO

Lusa/fim