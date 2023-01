"É expectável que fique de fora por um período extenso, devido à lesão sofrida no tornozelo na vitoria de sábado frente ao Reading, na Taça de Inglaterra", referiram os 'red devils', admitindo um regresso apenas no final de abril ou início de maio.

O médio dinamarquês saiu lesionado aos 57 minutos, depois de sofrer uma falta dura de Andy Carroll, que no espaço de cinco minutos viu dois amarelos, o primeiro na falta sobre Eriksen, e foi expulso.

Eriksen, de 30 anos, tem sido uma peça importante na estratégia de Ten Hag, com o jogador a estar em 31 jogos dos 'red devils', 27 na condição de titular, entre Liga Europa, campeonato, Taça de Inglaterra e Taça da Liga, com dois golos marcados.

O médio chegou esta época ao United, depois de na última ter assinado já em janeiro pelo Brentford, clube que o acolheu após cessar contrato com o Inter de Milão, no seguimento do implante cardíaco que realizou, após o incidente no Euro2020.

O jogador sofreu em 12 de junho de 2021 uma paragem cardiorrespiratória, no embate entre Dinamarca e Finlândia (0-1), caindo desamparado no relvado, aos 43 minutos, uma situação que o deixou fora do futebol durante cerca de oito meses.

Atualmente, o futebolista tem um desfibrilhador implantado no coração, uma condição que não lhe permitia continua a jogar em Itália.

