Equipas apresentam-se em conjunto para celebrar 75 anos da Fórmula 1

As 10 equipas de Fórmula 1 (F1) irão apresentar-se, pela primeira vez, em conjunto, no dia 18 de fevereiro, em Londres, para celebrar o 75.º aniversário da categoria 'rainha' do desporto motorizado, informou hoje a F1 em comunicado.