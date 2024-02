"É uma seleção 'A', tal como a da Inglaterra, não é a seleção principal, pois não se tratando de um jogo oficial, não se aplicam as regras da World Rugby para a convocatória. Mesmo que quiséssemos, não poderíamos invocar os regulamentos para chamar jogadores profissionais", disse Carlos Amado da Silva à agência Lusa.

A convocatória para a seleção de Portugal A, anunciada hoje pela Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) inclui apenas quatro jogadores que foram titulares no sábado, no triunfo da seleção nacional na Roménia (49-24), e trata-se de "uma base alargada que ainda vai sofrer várias alterações".

A lista de 35 jogadores inclui sete jogadores dos campeonatos franceses, nomeadamente Abel da Cunha (Albi), Nicolas Fernandes (Macon), Kevin Batista (Floriac), Clement Ribeiro (Rouen), Boaventura de Almeida (Section Paloise), Gabriel Aviragnet (Albi) e Jason Rodrigues (Massy), mas a equipa técnica vai agora confirmar a disponibilidade dos mesmos.

Foram ainda chamados três jogadores do Belenenses (Manuel Worm, André da Cunha, Duarte Azevedo) e dois do Benfica (Vasco Baptista e José Rodrigues), que não devem viajar para Leicester, uma vez que os dois clubes disputam entre si, no sábado, um encontro das meias-finais da Taça de Portugal.

"Em todo o caso, é uma boa hipótese para os jogadores portugueses se mostrarem, não está em causa a valorização dos nossos jogadores. Não podemos é confundir os 'lobos' com a equipa que vai jogar", reforçou o dirigente.

Questionado sobre o facto de o site da federação inglesa anunciar um confronto entre Inglaterra A e Portugal, sem mencionar que se trata, também, de uma equipa secundária portuguesa, Amado da Silva ripostou que "eles podem anunciar o que quiserem" e reforçou que Portugal não poderia "correr o risco de anunciar uma seleção principal para defrontar Inglaterra numa semana em que não pode ter os melhores jogadores disponíveis".

"Não podemos chamar seleção nacional a uma equipa que tem potencial, sim senhor, e vai obviamente jogar para conseguir um bom resultado, mas que não tem os melhores jogadores disponíveis e num jogo que nunca contaria para o ranking mundial", concluiu o presidente da FPR.

Sobre o apuramento da seleção principal para as meias-finais do Rugby Europe Championship 2024 (REC24), apesar da entrada em falso na Bélgica (derrota por 10-6), Amado da Silva reconheceu que Portugal começou "muito mal", mas saiu em defesa de um grupo "com uma média de idades de 22 anos e muitas novidades".

"As críticas que fizeram à equipa após o jogo com a Bélgica foram inapropriadas e deixaram-me muito triste. Não por mim, mas pelos jogadores. Temos uma base de recrutamento como nunca tivemos, com grandes promessas, alguns que são já certezas. Precisamos é de consistência, mas volto a dizer: nós vamos ao Austrália2027, isso é certo! Deixem-nos trabalhar, com paciência", desabafou Amado da Silva.

O encontro entre as seleções 'A' de Inglaterra e Portugal está previsto para domingo, às 13 horas, no Leicester Tigers Stadium, em Leicester.

Em 08 de março, Portugal A vai defrontar também uma seleção de desenvolvimento da Irlanda, no Jamor.

No râguebi, ao contrário do futebol e da generalidade das modalidades, a seleção 'A' designa uma formação secundária do país.

