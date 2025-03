"Todas as equipas vão ter jogos difíceis, em casa ou fora. Por isso, aquela que for mais competente vai ser campeã. Temos de ser competentes, focarmo-nos no que controlamos e aquilo que eu posso controlar é o jogo de amanhã [sábado]. Não penso à frente", comentou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Estrela da Amadora, para a 27.ª jornada da I Liga.

O encontro na Reboleira é o primeiro de "uma reta final difícil para todos" os candidatos ao título, reconheceu o treinador, que não pensa, no entanto, num possível fracasso da sua equipa.

"O Sporting vai fazer tudo para ser campeão. Não há outro pensamento que não seja conseguirmos ser bicampeões. É apenas e só esse o pensamento. Jamais penso no que é um fracasso", assegurou.

De resto, "já não há jogos fáceis no futebol", lembrou Rui Borges, e os campeões nacionais vão visitar "um campo muito difícil para todas as equipas, principalmente as grandes", e um adversário que se encontra em dificuldades na classificação.

"Vamos enfrentar uma equipa que precisa de pontos, que se vai agarrar a isso, vai querer dar a vida por pontos. Um campo difícil, mais pequeno, com adeptos fervorosos. Mas acredito que os nossos adeptos também nos farão sentir a jogar em casa", advertiu.

Noutro prisma, confrontado com as notícias da contratação do avançado brasileiro Alisson Santos ao Vitória da Bahia, que se encontrava emprestado à União de Leiria, o técnico preferiu não se "alongar muito", porque o Sporting "ainda não se pronunciou", mas confirmou o interesse.

"O que posso dizer é que era um jogador que tínhamos sob alçada desde janeiro. Não conseguimos [contratá-lo nesse mês], mas ficou dentro da nossa visão estrutural. Se vier a representar o Sporting, será mais um para ajudar no futuro", comentou o técnico 'verde e branco'.

O Sporting visita o Estrela da Amadora no sábado, em partida da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 18:00, no Estádio José Gomes, na Reboleira, e arbitragem de Gustavo Correia (AF Porto).

A equipa orientada por Rui Borges lidera o campeonato com 62 pontos, mais três do que o Benfica, rival que acerta hoje calendário, com o Gil Vicente, em partida em atraso da 24.ª jornada, e só na quarta-feira disputa o seu desafio da presente ronda, em casa, contra o Farense.

O Estrela da Amadora, orientado por José Faria, só venceu um dos últimos 11 jogos, frente ao último classificado, o Boavista (1-0), e segue em 15.º lugar, com 23 pontos, os memos que o Gil Vicente (14.º) e o AVS (16.º), equipa que se encontra em lugar de play-off.

SYL // MO

Lusa/Fim