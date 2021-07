As 'águias', que já tinham esta época conquistado o título de campeãs nacionais e fazem, assim, a 'dobradinha', garantiram a conquista da sua sétima Taça de Portugal consecutiva num jogo de 'sentido único', em que venciam ao intervalo por 2-0.

A goleada foi construída com golos de Maria Sofia Silva (01 minutos), Flor Felamini (08), Marlene Sousa (35, 36 e 40), Maca Ramos (42) e Maria Inês Severino (49).

No jogo na Mealhada marcou presença Rui Costa, que na sexta-feira anunciou ser a partir daquele dia o presidente do Benfica, após Luís Filipe Vieira suspender funções, devido à operação 'Cartão Vermelho', em que é suspeito de vários crimes.

Esta época a equipa feminina do hóquei em patins do Benfica venceu também o campeonato, o oitavo consecutivo.

A formação comandada pelo antigo hoquista internacional português Paulo Almeida tem dominado o panorama nacional, tendo falhado apenas as conquistas de 2019/20, numa época em que as competições foram canceladas devido à pandemia da covid-19.

No Nacional desta época, a de 2020/21, a equipa venceu no 'play off' final o Sporting, com vitórias em dois jogos, por 2-1 e 8-5, e derrota no segundo jogo, no desempate por penalidades (1-1, 2-1).

Na Taça, a equipa eliminou no sábado também o Sporting, por 7-5, enquanto o Infante Sagres, hoje finalista vencido, derrotou o Campo de Ourique, por 5-3.

