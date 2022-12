Em Teerão, em jogo da 14.ª jornada, a equipa orientada por Sá Pinto, campeã em título, foi incapaz de quebrar a resistência dos visitantes, que ocupam o sexto lugar, deixando escapar dois pontos na luta pela revalidação do título.

O Esteghlal partiu para esta ronda em igualdade pontual com o Persepolis, mas vai deixar isolado no comando o recordista de títulos no Irão, com 14 troféus conquistados, caso este se imponha no sábado no estádio do Gol Gohar, quarto classificado.

RPC // NFOI

Lusa/fim