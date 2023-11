"O Comité de Seleção de MotoGP, que integra membros da FIM [Federação Internacional de Motociclismo], da IRTA [associação de equipas] e da Dorna [organizador], decidiu não selecionar a equipa CryptoDATA RNF para a temporada de 2024", lê-se num comunicado do MotoGP.

No mesmo documento, a decisão é justificada com "repetidas infrações e quebras do acordo de participação, que afetam a imagem pública do MotoGP".

"O Comité de Seleção vai rever as candidaturas para uma nova equipa independente, que usará motores Aprilia, para se juntar à grelha de MotoGP em 2024", refere o organismo.

Miguel Oliveira mudou-se esta temporada para a equipa satélite da Aprilia, após ter corrido na KTM nas suas primeiras quatro temporadas no MotoGP, e, tal como o espanhol Raul Fernandez, tem contrato diretamente com o fabricante italiano para 2024.

O português terminou o campeonato na 16.ª posição, com 76 pontos, numa temporada com vários incidentes e lesões que o afastaram de algumas corridas, tendo mesmo falhado o último Grande Prémio, em Valência, no domingo.

