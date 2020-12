César Rojo é um homem multifacetado, um profissional dos sete oficios, e a ele se deve muito do crescimento da KTM Espanha nos últimos vinte anos. Rojo deixa a direção da KTM Espanha, que passa a ter como gestor o cinco vezes vencedor do Dakar Marc Coma, assumindo agora o desafio de liderar os destinos das e-bikes (bicicletas elétricas) em toda a Península Ibérica, mantendo-se na direção dos negócios da KTM AG em Portugal.

Rojo ingressou na KTM em 2000, num período em que o

fabricante austríaco ainda era conhecido como uma pequena marca de motos

offroad. Graças à sua profunda experiência no mundo do motociclismo, tanto em

termos de negócios como na competição – ganhou 9 títulos mundiais como ‘team

lider’ na Derbi e Bultaco – César Rojo deu um sério contributo para a KTM

Espanha se tornar numa das subsidiárias com crescimento mais rápido no grupo

KTM AG em todo o mundo.

“Para mim, os paralelos entre competição e negócios não podem ser mais claros. Para vencer corridas, é preciso ter um planeamento sólido, manter o foco, e dar 100% a cada dia. Os maiores sucessos só surgem quando se tem a melhor equipa à disposição totalmente dedicada e com uma visão compartilhada. Sinto-me feliz, por ter construído exatamente isso: um ‘Dream Team’.”

“Estou muito orgulhoso de todos os que que comigo trabalharam e grato por tudo o que alcançámos e conquistamos juntos. Não devemos esquecer que a própria vida é uma corrida, tens que estar sempre “Ready to Race” e é que essa atitude é o que te leva ao sucesso empresarial. Esta é a forma da KTM de o fazer e esta é também a minha forma ”, afirma.

A passagem de testemunho para Marc Coma

Nas últimas 2 décadas, sob a liderança de César Rojo, a KTM Espanha consolidou uma rede de 129 concessionários oficiais da KTM, Husqvarna Motorcycles, GASGAS e WP Suspension. “Para mim uma das coisas mais gratificantes dos últimos 20 anos, foi poder ver a dedicação e a paixão compartilhada pela marca da família KTM que fomos capazes de construir em Espanha.” Foi também este homem que teve um papel fundamental na recente aquisição da GASGAS, o terceiro fabricante a ingressar no grupo KTM AG.

A partir de agora a filial espanhola e a sua motivada equipa de 22 pessoas vão trabalhar sob a direção do cinco vezes vencedor do Dakar, Marc Coma, com o compromisso de continuar a promover a presença de todas as marcas do grupo em Espanha. “Sei que assumir o lugar de alguém como o César, é uma responsabilidade enorme poder estar à sua altura. Mas também sei que temos uma excelente equipa de profissionais na KTM Espanha, e que trabalhamos com o firme apoio de toda a família espanhola da KTM. Com essa combinação e a nossa forte estratégia de negócios e o foco da sede da KTM AG na Áustria, continuaremos a fortalecer a presença das marcas do grupo em Espanha ”, afirma Coma.

O novo desafio

Mas César Rojo não entende o conceito de downshifting e a

sua próxima carreira já começou. Assume agora o cargo de Diretor Geral das

Bikes & Wheels para a Península. Como tal, já começou a impulsionar o

departamento de bicicletas elétricas da Pierer Mobility sob a marca Husqvarna,

bem como a marca de bicicletas R Raymon. Mais tarde, em 2021, uma nova gama de

E-Bikes altamente competitivas sob a marca GASGAS será lançada, que será

comercializada através da extensa rede de concessionários da KTM AG. O objetivo

da Pierer Mobility AG é se tornar um grande player no mercado do segmento das

bicicletas elétricas nos próximos 5 anos.

Além deste novo projeto emocionante, César continuará a

gerenciar diferentes projetos especiais para a Pierer Mobility AG, continuando

a ser o representante da KTM AG no Conselho de Administração da Anesdor e a

dirigir os negócios da KTM AG em Portugal.