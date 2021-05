Os milhares de adeptos que ao longo do dia se juntaram nas imediações do palco do encontro da 32.ª jornada da I Liga, com início agendado para as 20:30, receberam a equipa lisboeta pouco depois das 19:00, numa rua junto ao topo norte do Estádio, entoando cânticos no meio de bastante fumo verde.

Desde a saída da Academia Sporting, em Alcochete, cujo acesso foi vedado pela Guarda Nacional Republicana após as 16:00, até à entrada da ponte Vasco da Gama, foram muitos os fãs 'verde e brancos' que apoiaram a equipa ao longo do trajeto, nomeadamente na última rotunda antes da entrada na ponte.

Os adeptos acabaram por se espalhar ao longo da Estrada Nacional número quatro (N4) e, sobretudo, nas rotundas do percurso, onde o autocarro era obrigado a reduzir a velocidade, para saudar a passagem dos jogadores.

No Estádio José Alvalade, dada a aglomeração cada vez maior, o distanciamento social obrigatório para combater a pandemia de covid-19 não tem sido respeitado, assim como a utilização de máscara por muitas pessoas, duas medidas expressamente indicadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas imediações do recinto estão presentes alguns agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) e não existem pontos de venda ambulante, mas é visível o consumo de bebidas alcoólicas por parte dos fãs, que têm conseguido adquirir as mesmas junto da sede da claque 'Juve Leo' e, provavelmente, nos cafés mais próximos ou no supermercado do Centro Comercial.

O jogo com os 'axadrezados', que vai ser arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora, está marcado para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

