Enea Bastianini, de 25 anos, fraturou a omoplata direita na corrida sprint do Grande Prémio de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, onde foi abalroado pelo seu compatriota Luca Marini (Ducati).

Depois de ter falhado a corrida principal do Grande Prémio de Portugal, o italiano, terceiro no Mundial de 2022, atrás do também italiano e campeão Francesco Bagnaia (Ducati) e do francês Fabio Quartararo (Yamaha), esteve ausente na Argentina e nos Estados Unidos.

