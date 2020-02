Enduropale Touquet: Vitória de Milko Potisek A 45.ª edição do mítico “Enduropale du Touquet” foi ganha por Milko Potisek mas o título de campeão francês de provas em areia foi para o britânico Nathan Watson. desporto MotoSport desporto/enduropale-touquet-vitoria-de-milko-potisek_5e3851cf5002c3127d3d0a9b





A 45.ª edição do mítico “Enduropale du Touquet” foi ganha por Milko Potisek mas o título de campeão francês de provas em areia foi para o britânico Nathan Watson.

Potisek arrancou no grupo da frente, assumiu o comando na primeira meia-hora de corrida e caminhou solitariamente para a sua segunda vitória nesta prova.

O “holeshot” foi para Camille Chapelière, imediatamente seguido por Greg Smets (o filho de Joel Smets), Jeremy Van Horebeek e Valentin Guillod.

Foi na primeira “vaga” de reabastecimentos que Potisek fez a diferença. O piloto da Yamaha conseguiu fazer mais uma volta que a maioria dos seus adversários e, tirando partido do menor peso da sua moto, fez uma volta “canhão” e distanciou-se do resto do pelotão.

Jeremy Van Horebeek foi o piloto que tentou perseguir Potisek mas o belga simplesmente não teve ritmo para o francês e cortou a meta a 3m36s do vencedor.

Nathan Watson – que triunfou na edição de 2019 – teve uma corrida atribulada. Autor de uma “falsa partida”, o britânico foi penalizado com um “stop and go” de 1 minuto, o que o deixou arredado da luta pela vitória. Ainda assim, o 3.º lugar foi suficiente para que o piloto da KTM se sagrasse campeão francês de provas em areia.

Chapelière não evitou a perda de várias posições ao longo da prova e cortou a meta na 4.ª posição. O jovem inglês Todd Kellett encerrou o lote dos cinco primeiros.

(Foto: MXJuly/Facebook Milko Potisek)