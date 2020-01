EnduroGP: Steve Holcombe fala sobre a mudança para quatro tempos Em 2019 o terceiro título de EnduroGP escapou-lhe, mas Steve Holcombe está convencido de que pode vencer este ano. No entanto, o piloto decidiu elevar ainda mais o desafio, optando por competir com uma moto a quatro tempos. desporto MotoSport desporto/endurogp-steve-holcombe-fala-sobre-a-mudanca-_5e288e123555ec12713ac6b0





Em 2019 o terceiro título de EnduroGP escapou-lhe, mas Steve Holcombe está convencido de que pode vencer este ano. No entanto, o piloto decidiu elevar ainda mais o desafio, optando por competir com uma moto a quatro tempos.

O piloto de Enduro vai competir, já na época de 2020, aos comandos da Beta RR 350 Enduro. Em entrevista, Holcombe explicou a razão pela qual tomou esta decisão.

“Por várias razões, mas principalmente porque é um desafio. Não foi a Beta que me disse para o fazer, mas estou a correr em 2T há 4 anos e já ganhei cinco títulos. Conheço tão bem a moto e a mim próprio que já posso garantir que se me consigo preparar bem durante o Inverno e não me lesionar durante a época”, avançou o piloto da Beta.

Apesar de não se deixar intimidar pelo novo desafio, Steve Holcombe admite que poderá ter algumas dificuldades na adaptação habitual.

“As diferenças da 4T existem, principalmente, em treino, porque a 2T salva-nos de todas as situações. É possível ver isso na forma como Brad, por exemplo, que está sempre no limite e às vezes um pouco acima do limite. Com as 2T que ser mais precisos e também tem muito mais tração. Seria muito bom se conseguíssemos levar esta mota para o topo do Campeonato do Mundo”, disse Holcombe.

Depois de uma temporada de 2019 muito azarada, com lesões e outros problemas de saúde à mistura, o resultado final do piloto acabou por ficar comprometido.

“O ano passado foi muito bom no início, muito mau no meio e um pouco melhor no final”, disse entre risos. “Comecei bem, como nunca tinha feito antes, mas depois do primeiro GP fiquei doente e a minha época terminou mais ou menos aí. A partir de julho é que consegui superar completamente o vírus e pude começar a verdadeira preparação. No entanto, naquele momento, a minha condição estava longe de ser ótima. Portanto, apesar de ter conseguido manter-me bastante consistente e ganhar a E3, em termos gerais as coisas correram mal”.

Steve Holcombe está confiante neste arranque de temporada e na sua nova moto que o poderá levar a mais conquistas na disciplina de enduro.

Foto: Future7Media