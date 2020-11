EnduroGP Portugal, 1.ª volta: Holcombe na liderança, Joana Gonçalves em 3.ª

Steve Holcombe entrou ao ataque no primeiro dia do Grande Prémio de Portugal 2 em Marco de Canaveses! Líder do campeonato, o piloto da Beta parece não querer jogar pelo seguro. O britânico venceu todas as especiais da primeira volta ao percurso e comanda a prova com 11,7 segundos sobre o seu principal adversário, Brad […]