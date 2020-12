As marcas do grupo KTM poderão estar de volta ao EnduroGP na sequência do anúncio feito hoje sobre o acordo conseguido entre a FIM e o WESS para a criação do campeonato do mundo de Hard Enduro.

Desde 2018 que o grupo KTM deu prioridade ao WESS e deixou de ter equipas oficiais no campeonato do mundo de Enduro em 2018, 2019 e 2020 por não concordar com o rumo que esta modalidade estava a seguir.

O grupo KTM participou inclusivamente nas negociações entre a FIM e o promotor do WESS pelo que a pergunta agora é só uma:

Tendo a FIM dado este passo, será que vamos voltar a ter equipas oficiais da KTM, da Husqvarna e da GasGas no EnduroGP já em 2021?

Em 2018, 2019 e 2020 estas marcas tiveram equipas oficiais apenas no WESS com um total de 6 pilotos dedicados exclusivamente a este campeonato que “misturava” provas de Hard Enduro, com provas em areia, provas clássicas de Enduro e provas Cross Country.

A verdade é que a marca austríaca autorizou a participação de Josep Garcia nas duas rondas portuguesas do campeonato mundial de Enduro em Marco de Canaveses no início de Novembro último.

Aguardemos pelos próximos episódios…

(Foto: Future7Media)