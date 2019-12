EnduroGP: Equipa de fábrica da Sherco focada na classe Júnior A Sherco Factory Enduro Team e a CH Racing decidiram focar-se nos Júniores para a temporada 2020 do Campeonato Mundial de Enduro. desporto MotoSport desporto/endurogp-equipa-de-fabrica-da-sherco-focada_5e00acb1f5b69f12ab147633





A Sherco Factory Enduro Team e a CH Racing decidiram focar-se nos Júniores para a temporada 2020 do Campeonato Mundial de Enduro. A equipa confirmou uma formação completa de seis

pilotos para o próximo ano nas principais classes de EnduroGP sob a alçada da

CH Racing Team Azzalin.

Matteo Cavallo vai disputar as classes EnduroGP e E1 acompanhado pelo belga Antoine Magain, que passa de Júnior para as classes de topo, depois de conseguir o seu primeiro contrato de fábrica.

Theo Espinasse, Campeão do Mundo de Júniores 125, é outro recém-chegado que irá integrar a equipa Júnior, juntamente com Hamish MacDonald, Jack Edmondson e o Campeão do Mundo de 2019, Enric Francisco.

Está também previsto que todos eles compitam nos respetivos campeonatos nacionais.

Foto: Sherco