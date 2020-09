EnduroGP: Christophe Charlier regressa ao campeonato do mundo

No final de 2019, Christophe Charlier anunciou a sua passagem do Enduro para o Motocross mas o francês regressa agora ao EnduroGP.