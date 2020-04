Em tempo de isolamento, devido ao surto de coronavírus, Brad Freeman falou sobre a nova equipa, os treinos e a longa espera que tem vivido até ser possível regressar às pistas.

“Estou muito bem. O melhor que posso estar agora, pois estamos fechados! Estou atualmente no Reino Unido, de volta a “casa”, mas na verdade foram umas semanas loucas! Estivemos em Itália com a minha nova equipa a preparar-nos para o início do Campeonato do Mundo e a trabalhar arduamente, fazendo também alguns bons progressos. Depois, obviamente, toda esta loucura surgiu com o covid-19 e eu fiquei preso num dilema…ou fico em Itália no desconhecido ou volto para o Reino Unido e espero até que a situação melhore”.

O piloto de enduro decidiu permanecer no país o máximo de tempo possível mas acabaria por rumar a Inglaterra.

“Fiquei em Itália o máximo de tempo que pude por ser tão bom treinar lá, mas depois a equipa informou-me que havia a possibilidade de a fronteira entre a Itália e a Suíça fechar, por isso arrumei a minha carrinha e saí o mais rápido possível! Saí do meu apartamento às 20h e na manhã seguinte a fronteira estava fechada, por isso tive muita sorte! Cheguei a casa e estou aqui desde então, à espera para ver o que acontece a seguir”, relatou Freeman.

Apesar de se ter visto obrigado a parar de treinar com a sua nova moto e regressar a Inglaterra, o piloto da Beta revela que se tem tentado manter ocupado nestes últimos tempos.

“É difícil e é algo novo que nunca ninguém viveu. É difícil passar de um treino para ser obrigado a sentar-me em casa sem fazer nada, mas temos sido como todos os outros a tentar organizar um pouco mais algumas coisas para as quais, normalmente, não temos muito tempo. Tenho tentado encontrar coisas divertidas para fazer e no outro dia fui buscar a minha velha bicicleta de trial do barracão e passei por isso…e desde então tenho estado viciado! Adoro aprender coisas novas, novas habilidades, e a bicicleta é fantástica porque cada vez que ando aprendo algo novo. É ótimo para o treino de equilíbrio”, explicou Freeman.

É claro que o piloto continua a tentar manter a forma, mas segundo o próprio tem sido difícil manter-se motivado com toda esta situação.

“Ainda tenho tentado treinar o mais normalmente possível com corrida, ciclismo e trabalho de ginásio. Honestamente, é difícil encontrar a motivação para o fazer, uma vez que não temos uma data definitiva para voltarmos a correr, pelo que parece que estamos apenas à espera que tudo volte ao normal. Tenho conseguido fazê-lo, alternando com muita Playstation e Youtube”, revelou o britânico.

Neste ano de 2020, Brad Freeman deixou a sua equipa de longa data, a Boano Racing, para se mudar para a Factory Beta. Ao que parece, as coisas estão a correr bem e o piloto tem feito bastantes progressos.

“Esta é uma grande mudança para mim e acaba por ser um pouco estranho…um pouco como aquela sensação de sair de casa pela primeira vez, mas tem sido uma boa experiência até agora e eu tenho tentado adaptar-me a tudo isto. É óbvio que agora estou na equipa da fábrica e temos muitos recursos disponíveis em termos da moto e dos componentes. No entanto, enquanto estive com a equipa Boano não perdi nada e agradeço-lhes imensamente por isso. Portanto, é uma equipa diferente com uma configuração diferente, mas em última análise ainda estamos a lutar pelo mesmo objetivo… ser Campeões do Mundo de EnduroGP”, avançou Freeman

Não é fácil para nenhum atleta ser obrigado a fazer uma paragem que não estava prevista durante a época. É isso que acontece quando há uma lesão mas, nesta situação, o mais complicado são a espera e a incerteza da data de regresso.

“É estranho, a parte mais difícil é não saber. Seria muito mais fácil se tivéssemos uma data para apontar quando tudo isto acabaria, mas neste momento parece apenas um grande jogo de espera. Desde que tudo isto aconteceu, só tenho tentado manter o que tinha construído antes de tudo isto começar, porque seria uma vergonha que todo esse trabalho árduo fosse em vão. Felizmente, este tempo de paragem forçada, deu-me um pouco mais de tempo para curar o pulso e agora quero concentrar-me um em ficar mais forte para me ajudar quando voltar à moto”, disse Brad Freeman.

Foto: Instagram Brad Freeman/Cristian Morello