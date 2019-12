EnduroGP: Alex Snow assina com a Honda-RedMoto Lunigiana Team Alex Snow é, oficialmente, parte integrante da Honda-RedMoto Lunigiana Team o piloto britânico vai competir já no próximo ano no Campeonato do Mundo EnduroGP na classe E1e ainda no Campeonato de Itália na classe 250 4T. desporto MotoSport desporto/endurogp-alex-snow-assina-com-a-honda-redmoto_5e08df1c9057451c02f0c371





Alex Snow é, oficialmente, parte integrante da Honda-RedMoto Lunigiana Team o piloto britânico vai competir já no próximo ano no Campeonato do Mundo EnduroGP na classe E1 e ainda no Campeonato de Itália na classe 250 4T.

“Fizemos um acordo com o Alex Snow nos Seis Dias de Enduro em Portugal. Gostei da sua grande motivação e da vontade de se colocar à disposição da nossa equipa para competir ao mais alto nível como os outros campeões britânicos que estão a dominar o Campeonato do Mundo. Quero agradecer à Honda-RedMoto e ao Egidio Motta pela sua confiança e entusiasmo”, explicou Gianni Belloni, o diretor da equipa.

O ex-piloto de MXGP é, sem dúvida, um dos talentos

emergentes enduro britânico, Após a sua estreia em 2017 no EnduroGP, em Itália,

no ano seguinte foi chamado pela Honda Racing RedMoto World Enduro Team para

competir no GP da Estónia.

Snow irá em breve mudar-se para Aulla, perto de

Massa Carrara, para iniciar os treinos e os testes com outros pilotos. Nessa altura,

terá lugar um programa específico destinado a reforçar as aptidões físicas e

desenvolver a nova Honda-RedMoto CRF 250RX Enduro.

“Só tenho a agradecer a toda a equipa da Honda-RedMoto Lunigiana Team, em particular ao Gianni Belloni, por esta grande oportunidade. Poder competir no Campeonato do Mundo no seu todo é incrível e mal posso esperar para começar a competir aos comandos da nova CRF 250RX Enduro. Vou dar o meu melhor para enfrentar uma grande temporada”, realçou o piloto que está ansioso pelo arranque da próxima temporada.

Foto: Andrea Belluschi/Future7Media