Com a pandemia do coronavírus a ter um grande impacto na vida de todos os países europeus, as federações italiana e húngara, em conjunto com a empresa promotora do campeonato, decidiram adiar as rondas previstas para o mês de Junho.

Assim, o GP de Itália (previsto para 5 a 7 de Junho) e o GP da Hungria (agendado para 12 a 14 de Junho) foram adiados para data a anunciar.

(Foto: Future7Media)