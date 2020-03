EnduroGP: Adiada a prova de Marco de Canaveses O Grande Prémio de Portugal de Enduro não se irá realizar nos dias 17, 18 e 19 de Abril. desporto MotoSport desporto/endurogp-adiada-a-prova-de-marco-de-canaveses_5e6b481b225959196101ef08





O Grande Prémio de Portugal de Enduro não se irá realizar nos dias 17, 18 e 19 de Abril.

De facto, o novo coronavírus tem tido consequências nos calendários de todas as modalidades do motociclismo e, desta vez, foi o Mundial de Enduro a ter de alterar as datas das primeiras rondas.

A jornada de abertura do campeonato seria em Marco de Canaveses nos dias 17 a 19 de Abril, seguindo a caravana no fim-de-semana seguinte para Espanha.

Com as medidas implementadas pelos governos de ambos os países para conter o surto do COVID-19, não restou outra hipótese à ABC Communication – empresa promotora do EnduroGP – a não ser adiar as duas provas ibéricas.

De acordo com o comunicado oficial, “mais informações serão dadas em devido tempo”.

—

(Foto: EnduroGP)