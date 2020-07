A competição voltou em Itália com o campeonato de Enduro a ter a sua ronda de abertura em Carpineti.

Brad Freeman abriu a temporada com um triunfo no primeiro dia. Atrás de si, Steve Holcombe ficou a 26 segundos do seu colega de equipa, batendo Loic Larrieu por apenas 3 segundos na luta pelo degrau intermédio do pódio.

No segundo dia foi Holcombe quem entrou em força. O britânico liderou durante grande parte da jornada, mas viria a cometer alguns erros na última passagem pela Enduro Test e cedeu à vitória a Thomas Oldrati. Matteo Cavallo foi 3.º enquanto Brad Freeman sofreu vários problemas e terminou o dia apenas na 9.ª posição.

Na classificação do campeonato italiano de Enduro, Steve Holcombe saiu de Carpineti na liderança naquela que foi a sua primeira prova com a Beta RR350 4T depois de vários anos a competir com motos a 2T.

A próxima prova do campeonato italiano será realizada nos dias 1 e2 de Agostoem Carsoli, na província de L’Aquila, onde serão realizadas as terceira e quarta provas de um dos mais competitivos campeonatos nacionais.

Classificação do 2.º dia do campeonato italiano de Enduro em Carpineti

(Foto: Facebook Italiano Enduro)