Após uma demasiado longa espera, e com o regresso da competição ao seu lugar natural, está de volta o concorrido, animado e espectacular Troféu Beta.

Promovido pela Beta Portugal e os seus parceiros, a competição promete ser de novo um dos grandes motivos de interesse daquela que será a quarta prova do campeonato nacional de enduro, a realizar em Souselas no próximo dia 5 de Julho.

‘Foi de todo inesperada a paragem, para todos em todo o mundo. Mas agora é tempo de voltarmos a competir e de levar novamente as cores da Beta ao ‘paddock’ do campeonato nacional de enduro. Sentimos que os participantes no troféu estão desejosos de voltar a sentir a adrenalina da competição e a alegria do convívio salutar que é cada prova da nossa iniciativa. Estamos de volta e com mais energia.’ comenta Nuno Espinha, um dos mentores da competição e responsável pela comercialização da marca da Toscânia em Portugal.

Junto à cidade de Coimbra a prova terá um percurso com pouco menos de meia centena de quilómetros e são esperados cerca de 50 pilotos naquele que é o mais concorrido troféu do enduro nacional na actualidade.

(Texto e foto: Hype Communications)