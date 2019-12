Enduro: Moto Espinha apresenta a equipa oficial Beta para 2020 Por ocasião do “Beta Day”, a Moto Espinha aproveitou a oportunidade para apresentar o quarteto que vai defender as cores da marca italiana no próximo campeonato nacional de Enduro. desporto MotoSport desporto/enduro-moto-espinha-apresenta-a-equipa_5df7b882ccaad8798e817b96





Nuno Espinha, responsável pela casa de Guimarães, disse-nos que “na Elite 1, teremos o Diogo Ventura a competir com uma Beta RR 250 Racing 2T e na Elite 2 será o João Lourenço a competir com uma RR 300 Racing 2T”.

Ventura escolheu a Beta para defender o seu título de campeão nacional de Enduro Absoluto. Por sua vez, João Lourenço foi vice-campeão de Elite 2 em 2019 e parte para uma nova época com uma moto que já conhece bem.

A Moto Espinha aposta igualmente na classe Open com mais dois pilotos, Luís Cardoso e Gonçalo Sobrosa, “ambos ainda em testes para escolher as motos com as quais vão enfrentar a temporada de 2020” de acordo com Nuno Espinha.

Não há dúvidas que a Beta será uma das equipas mais fortes no próximo ano. A época arranca no dia 26 de Janeiro em Vila Nova de Santo André!

(Foto: João da Franca)