A marca austríaca tomou a decisão de se retirar do campeonato francês de provas em areia.

Na temporada passada, a Red Bull KTM esteve representada nesta modalidade por Nathan Watson e por Camille Chapeliere.

Com o anúncio da ida de Watson para a equipa Honda SR, tornou-se óbvia a opção da KTM de abandonar este campeonato de que faz parte, por exemplo, o mítico Enduropale du Touquet.

“A KTM agradece a Nathan Watson pelo seu trabalho e pelos seus excelentes resultados no período que passou com a Red Bull KTM” disse a marca laranja em comunicado.

“A sua vitória no Touquet, o seu pódio no Motocross das Nações, o seu sucesso no campeonato WESS” foram alguns dos resultados de destaque do britânico. A última frase do press release não deixa dúvidas: “a Red Bull KTM não estará representada no campeonato francês de provas em areia de 2021”.

(Foto: Pascal Haudiquert/KTM)