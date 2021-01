Um dos principais intervenientes no campeonato nacional de Enduro nos últimos anos, João Lourenço viu-se obrigado a colocar um ponto final na sua carreira.

Nas redes sociais, o algarvio confessou que “uma lesão que já vem comigo há alguns anos não me permite treinar com a intensidade que se tem de treinar para andar nos lugares da frente! Vai ter de parar por aqui.”

O piloto de Vila do Bispo não esquece as pessoas que o ajudaram: “Não era justo começar uma nova etapa sem agradecer a todas as pessoas que me apoiaram incondicionalmente até ao dia de hoje… ficarei eternamente grato pelo amor e carinho que tantas pessoas tiveram comigo, quando abdicaram de meter comida no prato deles, para eu poder prosseguir com o meu sonho! Literalmente!“

Lourenço recorda que os quase 10 anos de carreira foram vividos intensamente: “O sonho de criança que tanto lutei, e tanto me esforcei… que tantas lágrimas deitei! Vivi os anos mais especiais e inesquecíveis de toda a minha vida!”

O Enduro português fica certamente mais pobre sem este talento algarvio. Boa sorte nesta nova fase da tua vida, João!

(Foto: FMP)