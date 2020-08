No primeiro dia do Enduro de Carsoli – segunda ronda do campeonato italiano da especialidade – Steve Holcombe chegou na liderança da classificação absoluta na frente de Thomas Oldrati e Brad Freeman.

No entanto, o protagonista do dia foi Will Ruprecht. O australiano não tinha estado na jornada inaugural do campeonato devido às restrições das viagens entre os dois países mas a verdade é que o piloto da Beta derrotou surpreendentemente os mais fortes nomes da atualidade.

Atrás do recruta da Beta Boano ficou Andrea Verona, campeão do mundo Júnior. Os dois primeiros ficaram separados por apenas 9,25 segundos com Thomas Oldrati logo a seguir. O piloto da Honda que tinha vencido o segundo dia em Carpineti foi, desta vez, o 3.º melhor.

O veterano Alex Salvini bateu Steve Holcombe somente por 8 décimas de segundo, encerrando assim o Top 5. O campeão do mundo de EnduroGP, Brad Freeman, não foi além do 8.º posto.

Este domingo realiza-se o segundo dia do Enduro de Carsoli. Depois de Freeman, Oldrati e Ruprecht, será que vamos ter um 4.º vencedor diferente em 4 dias de competição nesta época?!

(Foto: Italiano Enduro)